Ministère du Développement: Nomination d’un nouveau chef de cabinet

Mardi 28 Février 2017







Publié le:2017-02-28 15:53:17

Le Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale, annonce la nomination de M. Mounir ROMDHANI, en tant que Chef de Cabinet du Ministère.M. ROMDHANI, est né en 1967, il est titulaire d’une licence en Hautes Etudes Commerciales de l’IHEC de Carthage, spécialité gestion financière, d’un diplôme d’Etudes Supérieures de l’Ecole Nationale de l’Administration (Conseiller des Services Publics) et d’un Master en Politiques Publiques de l’Université « MINNESOTA » aux Etats Unis d’Amérique.M. ROMDHANI, a occupé plusieurs postes de responsabilités dans l’Administration Tunisienne dont, Contrôleur Général des Services Publiques à la Présidence du Gouvernement avant sa nomination, Chef du Cabinet du Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale.M. ROMDHANI, est marié et père de trois enfants.