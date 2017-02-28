تونس تشارك فى الصالون العالمي لصناعة الهاتف الجوال

وحظي الجناح التونسي باهتمام مسدي الاوامر الاجانب وكذلك الزائرين المهنيين الراغبين فى اكتشاف اهم المستجدات والتطورات التى حققتها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية فى مجال التكنولوجيات الحديثة والتعرف على العروض المقدمة فضلا عن فرص الاعمال المتاحة.
وتؤكد مشاركة تونس فى هذا الصالون الذي يضم اكثر من 3 الاف عارض ويستقطب 120 الف زائر مهني من 150 بلدا، الحرص على الاستفادة من هذا القطاع التنافسي ودعم تموقع البلاد كوجهة تكنولوجية وتثمين الكفاءات الوطنية فى مجال التكنولوجيات الحديثة.
Publié le:2017-02-28 14:58:37
Par:moezz (Tunisia )
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