تونس تشارك فى الصالون العالمي لصناعة الهاتف الجوال

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 14:58:37

- تشارك 17 مؤسسة تونسية تنشط فى مجال الخدمات الموجهة للهاتف الجوال، للمرة الخامسة على التوالي، فى فعاليات الصالون العالمي للهواتف الجوالة الذي ينتظم من 27 فيفري الى 2 مارس 2017 ببرشلونة (اسبانيا).وحظي الجناح التونسي باهتمام مسدي الاوامر الاجانب وكذلك الزائرين المهنيين الراغبين فى اكتشاف اهم المستجدات والتطورات التى حققتها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية فى مجال التكنولوجيات الحديثة والتعرف على العروض المقدمة فضلا عن فرص الاعمال المتاحة.وتؤكد مشاركة تونس فى هذا الصالون الذي يضم اكثر من 3 الاف عارض ويستقطب 120 الف زائر مهني من 150 بلدا، الحرص على الاستفادة من هذا القطاع التنافسي ودعم تموقع البلاد كوجهة تكنولوجية وتثمين الكفاءات الوطنية فى مجال التكنولوجيات الحديثة.