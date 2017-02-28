وزير الخارجية البلجيكي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 1و2 مارس

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 14:57:07

- يؤدي وزير الشؤون الخارجية بالمملكة البلجيكية ديدييه ريندرس، زيارة رسمية إلى تونس يومي 1 و2 مارس القادم ، بدعوة من نظيره خميس الجهيناوي.وتمثل هذه الزيارة، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، مناسبة لاستعراض تطور علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل الارتقاء بها في جميع المجالات، فضلا عن متابعة نتائج زيارة رؤساء حكومات دول "البنلوكس" إلى تونس يومي 3 و4 ديسمبر 2016.ويتضمن برنامج زيارة الضيف البلجيكي، إلى جانب تنظيم جلسة عمل مع الجهيناوي، إجراء لقاءات مع عدد من سامي المسؤولين التونسيين.يذكر أن الحكومة البلجيكية قررت مؤخرا رفع التحذير الموجه للرعايا البلجيكيين الراغبين في السفر إلى تونس للسياحة، بصفة جزئية.حلا