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Politique

تعيين رئيس ديوان جديد بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - تم تعيين السيد منير الرمضاني رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وهو من مواليد 1967، متحصل على شهادة الدراسات العليا التجارية اختصاص تصرف مالي وشهادة المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (مستشار المصالح العمومية) وشهادة ماجستير اختصاص سياسات عمومية من جامعة "مينيسوتا" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحمل السيد منير الرمضاني عديد المسؤوليات في الإدارة التونسية آخرها مراقب عام للمصالح العمومية برئاسة الحكومة قبل تعيينه على رأس ديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.



Publié le:2017-02-28 14:50:55

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