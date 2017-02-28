الداخلية: الكشف عن خلية تكفيرية بولاية سوسة يتواصل أفرادها مع عناصر إرهابية في ليبيا وسوريا والعراق ومصر

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 14:48:30

- تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من إماطة اللثام عن خليّة تكفيريّة تنشط بولاية سوسة تتكوّن من أربعة عناصر متطرّفة تتراوح أعمارهم بين 25 و28 سنة.ويتواصل أفراد هذه الخلية، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء،مع عناصر إرهابيّة بكلّ من ليبيا وسوريا والعراق ومصر، ويُطلقون على أنفسهم تسمية "فرسان التوحيد".وأذنت النيابة العموميّة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة، بالإحتفاظ بكافة أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي" وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس.حلا