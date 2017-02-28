الداخلية: الكشف عن خلية تكفيرية بولاية سوسة يتواصل أفرادها مع عناصر إرهابية في ليبيا وسوريا والعراق ومصر

ويتواصل أفراد هذه الخلية، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء،مع عناصر إرهابيّة بكلّ من ليبيا وسوريا والعراق ومصر، ويُطلقون على أنفسهم تسمية "فرسان التوحيد".
وأذنت النيابة العموميّة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة، بالإحتفاظ بكافة أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي" وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس.
حلا
Publié le:2017-02-28 14:48:30
Par:laabed (Tunisia )
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