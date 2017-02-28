القصبة: عدد من المعطلين عن العمل يحتجون ويطالبون بتفعيل قرار انتداب فرد من كل عائلة معوزة

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 13:45:17

- نفذ اليوم الثلاثاء عدد من المعطلين عن العمل من مختلف مناطق الجمهورية وقفة احتجاجية في ساحة القصبة .وطالب المحتجون بتفعيل القرار الوزاري الخاص بانتداب فرد من كل عائلة معوزة.