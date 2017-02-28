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القصبة: عدد من المعطلين عن العمل يحتجون ويطالبون بتفعيل قرار انتداب فرد من كل عائلة معوزة

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - نفذ اليوم الثلاثاء عدد من المعطلين عن العمل من مختلف مناطق الجمهورية وقفة احتجاجية في ساحة القصبة .
وطالب المحتجون بتفعيل القرار الوزاري الخاص بانتداب فرد من كل عائلة معوزة.








Publié le:2017-02-28 13:45:17

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2 de 2 commentaires pour l'article 139081

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 28 Février 2017 à 14h 24m | Par           
Mais la question qui reste posée : Pour plus d'équité pourquoi ne appliquer cette très bonne idée ? Au moins , par cette procédure on garantira à la majorité des familles tunisiennes la survie par l'entraide possible des membres d'une même famille.

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mardi 28 Février 2017 à 14h 00m |           
انتداب فرد من كل عائلة معوزة
:::::::::::::::::::::::::::

هذا وعْد
ويجب اﻹيفاء به
إنّ وعْد الحُرِّ ديْن
....
واﻷولوية المطلقة لهم وللعاطلين من أصحاب الشهائد العليا ، قبل الحديث عن أي زيادة في اﻷجور



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