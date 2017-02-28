الطبوبي يقدم لرئيس الجمهورية وجهة نظر اتحاد الشغل حول الإشكاليات الراهنة وسبل تجاوزها

وأفاد نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي، أن اللقاء كان فرصة لتقديم وجهة نظر المنظمة الشغيلة حول الإشكاليات والمعوقات الراهنة والسبل الكفيلة بتجاوزها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
كما أبرز الطبوبي تأكيد رئيس الدولة على أهميّة تظافر جهود الجميع لإيجاد الحلول الناجعة التي من شأنها تجنّب التوترات الاجتماعية.
يشار إلى ان الأمين العام لاتحاد الشغل يواصل منذ أمس الاثنين مشاوراته مع عدد من الأحزاب بالمقر المركزي للإتحاد، حول مستجدات الساحة السياسية، وخاصة التحوير الوزاري الاخير الذي أقره رئيس الحكومة السبت المنقضي.
Publié le:2017-02-28 13:37:01
Par:laabed (Tunisia )
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