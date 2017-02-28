الزيادة المنتظرة في الأجر الأدنى المضمون ستكون بنسبة 3ر4 بالمائة

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 12:47:32

- من المنتظر أن تبلغ الزيادة في الأجر الأدنى المضمون (السميغ)، التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأحد الماضي، 3ر4 بالمائة وفق ما أفاد به مصدر رسمي اليوم الثلاثاء ل(وات).وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعلن في حوار له على قناة الحوار التونسي مساء الأحد أنه سيتم الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بداية من الأسبوع القادم، مؤكدا وعي الحكومة بان فئة كبيرة من الشعب التونسي ما زالت تعيش الفقر والخصاصة، والسعي إلى الاهتمام بهذه الشريحة.يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2017 تضمن إجراء يهم مراجعة الجدول الضريبي على الدخل بما سمح لعدد كبير من الأجراء من التمتع بزيادة في الأجور بلغت أقصاها 40 دينارا بداية من شهر جانفي من هذا العام.ويعود أخر تعديل في الأجر الأدنى المضمون إلى نوفمبر 2015 لمختلف المهن في القطاع غير الفلاحي (خدمات وصناعة وتجارة..)، حيث تم الترفيع فيه ب 096ر18 دينارا بالنسبة إلى نظام عمل 48 ساعة ليرتفع من 904ر319 دينار إلى 338 دينارا.وحددت الزيادة لنظام عمل 40 ساعة ب 080ر15 دينارا ليرتفع الأجر من 559ر274 دينارا إلى 639ر289 دينارا.محرز