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Economie

الحمامات تحتضن الدورة الاولى لمعرض ''سيتروس ايكسبو'' المتخصص في ميدان القوارص

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - - ينظم المركز الفني للقوارص بالتوازي مع دورته التكوينية السابعة التي تتواصل في ياسمين الحمامات بولاية نابل من 27 الى 3 مارس الدورة الاولى لمعرض " سيتروس ايكسبو" وهو المعرض الاول من نوعه المتخصص في ميدان القوارص.

وبالمناسبة، اشار المهندس العام بالمركز الفني للقوارص، محمد شهاب عمار، لمراسل (وات) بنابل الى ان ادارة المركز حرصت على ان توفر للزائرين من فلاحين، وفنيين، وهياكل ارشاد، المشاركين في الايام الدراسية السابعة، وحتى للزوار، الفرصة للتعرف على ما يشهده قطاع القوارص من تطور على مستوى التقنيات وخاصة التجهيزات الحديثة، والالات التي تستعمل في غراسة الاشجار، او جمع المحاصيل، وفي الحماية والوقاية من الامراض.

وأوضح أن هذه الدورة تشهد مشاركة 12 عارضا تونسيا، ممثلين لعديد المؤسسات التي تنشط في ميدان القوارص خاصة في ميدان التجهيزات وبيع المبيدات والاسمدة، وميدان الخدمات للقطاع الفلاحي من تحاليل التربة والتحاليل الورقية، بما يساعد الفلاح على تحسين منتوجه وعلى وقايته ومتابعة نموه وفق القواعد العلمية.

وأضاف ان المعرض يتضمن جانبا هاما خاصا بالتصرف في مياه الري في ميدان القوارص من معروضات لمعدات تستعمل في تحسين جودة المياه واخرى للتصرف في المياه من خلال منظومة اعلامية متخصصة للري حسب الاحتياجات والتوقي من ضياع الماء بما يساعد الفلاح على توفير منتوج ذي جودة عالية.
وعبر عن الامل في ان يتطور هذا المعرض الاول من نوعه والمتخصص في ميدان القوارص ليصبح معرضا دوليا يستقطب مشاركين من البلدان المنتجة للقوارص في البحر الابيض المتوسط ويمكن من مواكبة اخر التطورات العالمية في المجال.

م ت/يسر


Publié le:2017-02-28 15:04:19

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