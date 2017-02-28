بورصة تونس تواصل الثلاثاء نهجا ايجابيا يلازمها منذ اقفال امس

وسجلت أسهم سرفيكوم، خلال نفس الفترة من الحصة، ارتفاعا بنسبة 5،13 بالمائة (9،010 دينار).
كما تطورت أسهم البنك الوطني الفلاحي وبطاريات أسد على التوالي بنسبة 4،44 بالمائة (9،160 د) وبنسبة 3،43 بالمائة (6،92 د).
في المقابل، تراجعت أسعار أسهم أوفيس بلاست بنسبة 5،59 بالمائة (2،700 د).
كما تقلصت قيمة أسهم تأمينات سليم والشركة التونسية لأسواق الجملة بنسبة 2،98 بالمائة (32،860 د) وبنسبة 2،01 بالمائة (22،820 د).
Publié le:2017-02-28 12:22:33
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
Sur:دكتاتوريّة الفوضى في رحاب دبلوماسيّة عرجاء