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Economie

بورصة تونس تواصل الثلاثاء نهجا ايجابيا يلازمها منذ اقفال امس

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - واصلت بورصة تونس نهجا ايجابيا بداية معاملات، الثلاثاء، لازمها منذ اقفال أمس، الاثنين، وزاد مستوى مؤشر السوق توننداكس بنسبة 0،10 بالمائة ليصل الى النقطة 5567،97 وسط معاملات قدرت قيمتها ب2،608 مليون دينار (م د).

وسجلت أسهم سرفيكوم، خلال نفس الفترة من الحصة، ارتفاعا بنسبة 5،13 بالمائة (9،010 دينار).
كما تطورت أسهم البنك الوطني الفلاحي وبطاريات أسد على التوالي بنسبة 4،44 بالمائة (9،160 د) وبنسبة 3،43 بالمائة (6،92 د).
في المقابل، تراجعت أسعار أسهم أوفيس بلاست بنسبة 5،59 بالمائة (2،700 د).
كما تقلصت قيمة أسهم تأمينات سليم والشركة التونسية لأسواق الجملة بنسبة 2،98 بالمائة (32،860 د) وبنسبة 2،01 بالمائة (22،820 د).



Publié le:2017-02-28 12:22:33

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