Publié le:2017-02-28 11:20:16
تأجيل النظر في قضية لطفي نقض إلى 23 ماي
Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - قررت محكمة الإستئناف بسوسة الدائرة الجنائية اليوم 28 فيفري تأجيل النظر في قضية لطفي نقض إلى يوم 23 ماي 2017 إلى حين استدعاء بقية المتهمين، حسب اذاعة موزاييك ...
Publié le:2017-02-28 11:20:16
Publié le:2017-02-28 11:20:16
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Par:KhNeji (Tunisia )
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