تأجيل النظر في قضية لطفي نقض إلى 23 ماي

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 11:20:16

- قررت محكمة الإستئناف بسوسة الدائرة الجنائية اليوم 28 فيفري تأجيل النظر في قضية لطفي نقض إلى يوم 23 ماي 2017 إلى حين استدعاء بقية المتهمين، حسب اذاعة موزاييك ...