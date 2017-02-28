تنظيم يوم اعلامي للتمويل الصغير بمحضنة المؤسسات برادس

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 16:03:41

- في اطار ربط الصلة مع مؤسسات التمويل، نظمت محضنة المؤسسات برادس من ولاية بن عروس يوما إعلاميا لفائدة اصحاب المشاريع والمبادرات الخاصة، للتعرف على برامج التمويل الصغير لمؤسسة "الزيتونة تمكين" (الذي انطلق في سبتمبر 2016 ).وياتي هذا اللقاء، بحسب ماصرح به المسؤول عن مرافقة المشاريع بالمحضنة خالد جراد "في اطار خطة عمل تسهر على تنفيذها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد مع مؤسسة الزيتونة تمكين، بعد امضائهما على اتفاقية تعاون للنظر في إمكانيات التمويل المتاحة للمشاريع التي حظيت بالمرافقة والدعم من قبل محاضن المؤسسات".وقد تمت بالمناسبة دعوة أصحاب أفكار المشاريع او الذين انطلقوا في اعداد مخططات اعمال لمشاريعهم او الذين انهوا مخططات الاعمال ولم يبق لهم الا البحث عن مسالك لتمويل مشاريعهم بهدف ربط الصلة بينهم وبين مؤسسات التمويل.من جانبه أوضح المختص في الاتصال المؤسساتي بمؤسسة "الزيتونة تمكين" مصعب الرباحي ان "الزيتونة تمكين هي اول مؤسسة للتمويل الإسلامي الصغير في تونس حيث تتوجه بنسبة 30 بالمائة من معاملاتها الى التمويلات الفردية و70 بالمائة الى تمويلات جماعية ضمن منهجية التمكين الاقتصادي وهو مفهوم جديد موجه للأفراد ضعاف الحال حيث يمكن الفئات الهشة والشباب العاطل عن العمل من فرص المشاركة في المشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة بفعالية ومن الحصول على الموارد والبنى التحتية الضرورية للتنقل والانتاج والتسويق " واضاف انه "يعمل خاصة في إطار منظومة عمل جماعية تشمل عددا كبيرا من المنتفعين يجمعهم مشروع مشترك يبدأ من توفير وسائل الإنتاج واليات الدعم والمرافقة من خلال تمكين المنخرطين في هذا المشروع من تمويلات عينية وضمان مسلك لتوزيع انتاجهم وتوفير شراكات وسوق للترويج"، على حد قوله.