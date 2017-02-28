حركة الشعب تدعو رئاسة الحكومة الى الكشف عن الاسباب الحقيقية التي دفعت عبيد البريكي الى اعلان عزمه على الاستقالته

وعبرت، الحركة ، في بيان نشر بصفحتها على موقع "الفايسبوك" إستغرابها من الآلية التي إعتمدها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في إجراء التعديل الوزاري ، "دون احترام الأسس التي قامت عليها حكومته، و خاصة وثيقة قرطاج".
واضافت، في البيان ذاته، أن الراي العام كان ينتظر مراجعة أشمل وأكثر عمقا لتركيبة الحكومة، على خلفية ما يواجهها من فشل وتقصير في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والنقل والمالية .
كما نبهت، الى ما "قد ينجر عن هذا التحوير الوزاري من تداعيات تهدد السلم الاجتماعي خاصة، وأن رئاسة الحكومة استهدفت من خلاله أحد اعمدة التوافق التي تشكلت على أساسه" وفق نص البيان .
امل
Publié le:2017-02-28 11:10:24
Par:KhNeji (Tunisia )
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