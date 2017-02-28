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القبض على مروج مخدرات مفتش عنه بمعتمدية وادي الليل وضبط 150 قرصا مخدرا بحوزته

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة مساء امس الاثنين من الاطاحة بمروج للمخدرات من اصحاب السوابق العدلية بمنطقة حي الورد من معتمدية وادي الليل، وضبطه متحوزا على 150 قرصا مخدرا من نوع "بركيزول" وفق ما اكده مصدر امني لمراسلة (وات) بالجهة.

واوضح ذات المصدر انه "في اطار الجهود المبذولة لإيقاف العناصر المفتش عنها وبعد الحصول على اذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، تمت مداهمة مسكن احد مروجي المخدرات المفتش عنهم والصادر في حقه ثلاثة مناشير تفتيش من اجل مسك وترويج مواد مخدرة، وايقافه وحجز الكمية من الاقراص المخدرة مخبأة باغراضه".
واشار الى انه "تم الاحتفاظ بالشاب البالغ من العمر 35 عاما في انتظار احالته على التحقيق ثم مقاضاته".
ن ع/باشا



Publié le:2017-02-28 11:05:30

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