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Economie

عز الدين سعيدان : نسبة النمو الحقيقية للاقتصاد التونسي في 2016 صفر أو أقل

Mardi 28 Février 2017
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بــاب نــات - قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الثلاثاء في تعليقه عن نسبة النمو في 2016 التي أعلن عنها المعهد الوطني للاحصاء التي بلغت 1%، إن نسبة النمو الحقيقة للاقتصاد التونسي هي صفر أو أقل من الصفر بقليل.


Credits Shems FM

وأوضح ضيف اذاعة شمس أن القطاع الوحيد الذي حقق نمو هو قطاع الخدمات غير المسوقة وهي الإدارة وفي العالم يتم تقييم إنتاج الإدارة بكتلة الأجور وفي تونس ارتفعت كتلة الأجور.

وأبرز عز الدين سعيدان أن نسبة النمو مخيبة للآمال ودليل على أن الاقتصاد الوطني لا يوجد فيه نمو ولا يخلق مواطن شغل ولا يخلق ثروة "الاقتصاد معطل ولا بد من معالجته في أسرع الأوقات".




Publié le:2017-02-28 09:31:53

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