عز الدين سعيدان : نسبة النمو الحقيقية للاقتصاد التونسي في 2016 صفر أو أقل

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وأوضح ضيف اذاعة شمس أن القطاع الوحيد الذي حقق نمو هو قطاع الخدمات غير المسوقة وهي الإدارة وفي العالم يتم تقييم إنتاج الإدارة بكتلة الأجور وفي تونس ارتفعت كتلة الأجور.
وأبرز عز الدين سعيدان أن نسبة النمو مخيبة للآمال ودليل على أن الاقتصاد الوطني لا يوجد فيه نمو ولا يخلق مواطن شغل ولا يخلق ثروة "الاقتصاد معطل ولا بد من معالجته في أسرع الأوقات".
Publié le:2017-02-28 09:31:53
Par:jaket (Tunisia )
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