وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية يحث رجال الأعمال في تونس على بناء شراكات مع نظرائهم الهنود

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 21:57:53

- حث وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، "مباشر جواد أكبر"، جميع الأطراف في تونس إلى "التوجه نحو الهند والبحث عن فرص استثمارية"، مؤكدا أن "قطاع السيارات الهندي يقدم اسعارا تنافسية هامة".وأضاف "أكبر"، في محاضرة ألقاها بعد ظهر يوم الاثنين بدار الضيافة بقرطاج، في نطاق لقاء نظمه المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، حول "السياسة الخارجية الهندية"، أن "مجالات التعاون والشراكة بين تونس والهند كثيرة ومتنوعة، على غرار قطاع الصناعات الصيدلانية، الذي تحتل من خلاله الهند المرتبة الثالثة دوليا، واستطاعت بفضل منتوجاتها للأدوية أن تقطع دابر عديد الأمراض المستعصية في العالم"، بحسب تعبيره، فضلا عن مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، اللذين يوفران فرصا للتعاون المثمر بين البلدين.كما أكد المسؤول الهندي، الذي يؤدي حاليا زيارة رسمية إلى تونس على رأاس وفد هام، أن رجال الأعمال والمستثمرين في الهند سيكونون سعداء بعقد شراكات مع نظرائهم في تونس التي قال إنها "تعد مثالا يحتذى في الانتقال الديمقراطي وحقوق الانسان".ولاحظ أن العلاقات القائمة الحالية بين الهند وتونس "جيدة"،.. لكن السؤال هو "كيف نجعل هذه العلاقات أفضل، في ظل ما يتوفر من إمكانات"، مضيفا أن بلاده "رحبت وترحب بالديناميكية التي عرفتها تونس خلال السنوات الأخيرة على درب البناء الديمقراطي".واعتبر "مباشر جواد أكبر"، أن "الشعبين الهندي والتونسي متشابهان في الطموح والغايات، باعتبارهما يسعيان إلى تحقيق الرفاه، بعد أن خاضا في الماضي معركة التحرر من براثن الاستعمار".وشدد على أن "الحرية والديمقراطية يمثلان الركيزتان الأساسيتان لحل المشكلات"، وأن "الفرص ماثلة بين البلدين ليكونا حليفين"، داعيا إلى استحثاث الخطى لإقامة جسور التعاون الاقتصادي على أاساس الشراكة، وليس على أساس طغيان هذا الطرف على الآخر.وبين أن "الكرامة والسيادة يجب أن تمثلا أساس التعاون بين الدول، وليس الإكراه والغصب".ويلتقي وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية خلال هذه الزيارة التي تتواصل من 26 إلى 28 فيفري الحالي، كبار المسؤولين في تونس، ليبحث معهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، كما يلتقي مجموعة من رجال الأعمال لبحث فرص التعاون والاستثمار والشراكة بين البلدين.س/ضحى