التيار الديمقراطي: يوسف الشاهد اجرى تحويرا وزاريا لتغطية فشله

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 21:47:58

- قال حزب التيار الديمقراطي في بيان اليوم الاثنين 27 فيفري 2017 أن رئيس الحكومة " فاجأ الجميع بإعلان تحوير وزاري جزئي لتغطية فشله وبرهن من خلاله على عدم قدرة هذه الحكومة على حسن إدارة الشأن العام.واشار الحزب إلى أنه طغت على التحوير الوزاري الأخير الانفعالية والارتجالية في اتخاذ القرار وغياب التقييم الموضوعي لأداء الوزراء.وطالب الحزب الحكومة بمصارحة الرأي العام الوطني بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء إقالة وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي.وعبر الحزب عن إدانته لمنهج الحكومة "لمعتمد على الزبونية والانفعالية والارتجالية في الإقالة وفي التعيينات".وطالب الحزب رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات عملية كفيلة بالحدّ من تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد والمضيّ في مشروع إصلاحي حقيقي يضمن سلامة المسار الديمقراطي ويكرّس الحوكمة والشفافية عبر المصادقة على قانون الشفافية والإثراء غير الشرعي.وحذر الحزب من خطورة التمشّي الذي دأبت عليه حكومة الشاهد والذي تسبب في الانزلاق بالمسار الديمقراطي باتجاه الفوضى بما يهدّد السلم الاجتماعية حسب نصّ البيان.ودعا الحزب مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياته وممارسة حقّه في المصادقة على التعيينات بالمناصب بعد تقييم جدواه ونجاعتها.