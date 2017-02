Le Ministre ABDELKAFI, s’entretient avec une Délégation Parlementaire Européenne

Lundi 27 Février 2017







Publi le:2017-02-27

- La consolidation de lappui Europen pour la Tunisie sur le plan conomique et financier, a t aujourdhui au centre de lentretien qua eu aujourdhui, le Ministre du Dveloppement, de lInvestissement et de la Coopration Internationale, Mohamed Fadhel ABDELKAFI, avec une Dlgation Parlementaire Europenne, qui effectue actuellement une visite de travail en Tunisie et cest en prsence de M. Patrice BERGAMINI, Ambassadeur de lU.E.Mme Mariya GABRIEL qui prside la dlgation, a soulign que cette visite sinscrit dans le cadre de lexamen des opportunits permettant de hisser la coopration avec la Tunisie des paliers suprieurs, et prendre connaissance des priorits du pays, notamment en matire de dveloppement socio-conomique.M. ABDELKAFI, a relev que la Tunisie a travers avec succs la phase politique, mais elle fait face aujourdhui des difficults conomiques et financires, passant en revu les rformes mettre en uvre en vue de booster la croissance, et crer un environnement propice pour un dveloppement durable et inclusif.Il a ajout que lappui de lU.E a enregistr au cours des dernires annes une volution importante, mais il demeure en de des aspirations et des attentes, vu les dfis dont le pays fait face.M. ABDELKAFI, a dans ce mme contexte, fait savoir que la Tunisie constitue un exemple unique dans son espace rgional qui mrite dtre encourag et soutenu davantage.Les membres de la dlgation parlementaire ont abord avec le Ministre quelques sujets dont notamment, les opportunits pour redynamiser le tourisme, les stratgies permettant la rduction de la disparit rgionale, le chmage et les perspectives pour la jeunesse.