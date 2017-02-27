عراقيل تعيق رحلات العمرة انطلاقا من مطار قابس- مطماطة

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 22:08:45

- تشكو وكالات الاسفار بجهة قابس من وجود العديد من العراقيل التي تحول دون تنظيم رحلات العمرة انطلاقا من مطار قابس -مطماطة الدولي، وفق ما صرّح به عدد من المسؤولين عن هذه الوكالات لمراسل (وات) بالجهة .وذكر حافظ المومني وهو مسؤول بإحدى هذه الوكالات أن شركة "الخطوط التونسية" لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع طلب وكالته بتنظيم رحلات للعمرة من مطار قابس- مطماطة على الرغم من النجاح الكبير الذي حقّقته الرحلة الوحيدة التي تمّ تنظيمها خلال سنة 2015 حسب قوله، مضيفا أن المسؤولين بتلك الشركة تعلّلوا بافتقار المطار للتجهيزات والعنصر البشري اللازم لتنظيم هذه الرحلات.من جهتها صرحت كريمة خذر وهي مسؤولة باحدى وكالات الاسفار أن " الخطوط التونسية" قد طلبت من الوكالة دفع خمس وعشرين الف دينار لتسيير رحلة للعمرة من مطار قابس - مطماطة، وهو مااعتبرته الوكالة مبلغا مشطا وغير مشجع بالمرّة حسب تعبيرها، مبيّنة أن الحاجة متأكّدة لاستغلال هذا المطار في نشاط العمرة بفضل وجود طلب في هذا المجال يسمح بتنظيم معدل رحلة في كل نصف شهر مقترحة التفكير بجدية في إحداث خط دولي يربط بين قابس وباريس ولو بصفة غير مباشرة بفضل توفر الارضية التي تساعد على نجاح هذا الخط ، وفق تصريحها.ويذكر أن مطار قابس - مطماطة يتمتع بكل المواصفات التي تؤهلها لاستقبال أكبر الطائرات في العالم ومن ذلك مدرج يمتد على طول 3 كلم.وقد بقي نشاط هذا المطار مقتصرا على رحلة الحج وعلى بعض الرحلات الداخلية والخاصة على الرغم من النداءات المتواصلة لابناء ولاية قابس بتطوير نشاط هذا المطار بما يعزّز دوره في مسيرة التنمية بالجهة.مر/ل ش/جود