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Economie

هالة شيخ روحو: العمل على اعادة تزويد الشركة التونسية الهندية للاسمدة ''تيفارت'' بالاسمدة

Lundi 27 Février 2017
بــاب نــات - ا أكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، "أن شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي يعملان على إعادة تزويد الشركة التونسية الهندية للأسمدة "تيفارت" بالكميات اللازمة لتتمكن من استعادة إمكانياتها الإنتاجية وتطوير نشاطها.
وقالت شيخ روحه خلال لقاء جمعها، ظهر الإثنين بتونس، بوزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، مبشر جاويد أكبر، أن الهند تعد أحد أهم الأسواق العالمية لتونس في هذا القطاع.

واضافت "أن حكومة الوحدة الوطنية تولي قطاع الفسفاط ومشتقاته الأهمية القصوى نظرا للإرتباطه الوثيق بتعديل الميزان التجاري التونسي وتطوير النشاط الإقتصادي والتنموي للبلاد مؤكدة أنه يتم العمل على إعادة إنتاج الفسفاط إلى نسقه الطبيعي لبلوغ الأهداف المرسومة لهذه السنة والمقدرة بحوالي 6 مليون طن.
ومن جهته، نوه وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية بعراقة العلاقات التي تجمع بين تونس والهند خاصة على المستوى الإقتصادي والتجاري معربا عن استعداد بلاده لمزيد تقديم الدعم لتونس التي تعتبر أحد أهم الشركاء في مجال الأسمدة الكيميائية راجيا أن يتطور نشاط شركة "تيفارت" لتتمكن من تزويد السوق الهندية بالكميات الضرورية من الأسمدة.





Publié le:2017-02-27 20:25:12

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