القيروان: اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 19:18:02

- أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه، الاثنين، ان اضطرابا في توزيع الماء الصالح للشرب سيسجل بمدينة القيروان وأحوازها بـدايـة مـن الساعة السابعة من صباح يـوم الأربعاء 01 مارس 2017 إلـى حــدود الساعة السابعة مـن مساء يـوم الخميـس 02 مارس 2017.وبينت الشركة، في بلاغ لها الاثنين، أن تعطل مياه الشرب يعود الى أشغال الربط على القناة الرئيسية للتوزيع التي ستنجزها الشركة ضمن مشروع تحسين التزود بمدينة القيروان.