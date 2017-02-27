شابان يضرمان النار في جسديهما في بوسالم من ولاية جندوبة والمرناقية في ولاية منوبة

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 19:11:09

- أضرم شاب يبلغ من 36 سنة النار في جسده بعد أن سكب عليه مادة البنزين بحضور عدد من أفراد عائلته وجيرانه أمام منزله الكائن بحي الكرامة في مدينة بوسالم من ولاية جندوبة.وحسب ما ذكره مصدر طبي لمراسل (وات) فإن حالة الشاب خطرة وأن حروقه تصنّف من الدرجة الثالثة وهو ما استوجب نقله الى مستشفى الإصابات والحروق البليغة في بن عروس.وحسب روايات عدد من معارفه فإن االشاب يعاني من أمراض نفسية ومتعوذد على تناول أدوية مهدّئة للأعصاب وأن حاله حال عدد من أفراد عائلته الفقيرة والقاطنين معه في ذات المسكن.فس سياق مماثل أقدم شاب ظهر اليوم الاثنين على إضرام النار في جسده أمام مقر معتمدية المرناقية في ولاية منوبة مما ادى الى اصابته بحروق من الدرجة الثانية وإيداعه مركز الاصابات والحروق البليغة في بن عروس بعد تدخّل أعوان الحماية المدنية بمنوبة لإسعافه ونقله وفق ماذكره معتمد المنطقة سليم الحاج صالح لمراسلة (وات) بالجهة.وأوضح نفس المصدر ان المواطن البالغ من العمر 35 عاما قد تقدم الى مركز الامن الوطني بالمنطقة لتجديد جواز سفره منذ ماي الفارط لكن لم يحصل عليه منذ ذلك التاريخ بسبب عدد من القضايا المتعلّقة به حسب قوله، مضيفا أن هذا الشاب طلب صبيحة اليوم لقاءه للتوسّط له لدى المصالح الامنية لتمكينه من جواز السفر ثم غادر مقر المعتمدية و تعمّد سكب مادة مشتعلة على جسده وإضرام النار .وأشار إلى أن أعوان المعتمدية تفطّنوا لمحاولته الانتحار وقاموا بإخماد النار بسرعة والاستنجاد بأعوان الحماية المدنية الذين قاموا بإسعافه ونقله الى مركز الاصابات والحروق البليغة في بن عروس حيث يلقى العناية الطبية اللازمة بعد إصابته بحروق من الدرجة الثانية حسب الاطار الطبي المتابع لحالته، مضيفا ان الجهات الامنية تعهّدت بالتحقيق في الحادثة التي تكرّرت مرتين من نفس الشخص بعد سابقة أمام مركز الامن الوطني بالمنطقة .مر/ ن ع/جود