سفيان طوبال: الوضعان الاقتصادي والاجتماعي للبلاد يحتمان إلتفاف مختلف الأطراف حول مضامين وثيقة ''إتفاق قرطاج''

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 19:04:15

- قال رئيس كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب سفيان طوبال، " إن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، يحتمان على مختلف الأطراف الإلتفاف حول مضامين وثيقة إتفاق قرطاج ".وأفاد طوبال، في تصريح إعلامي اليوم الإثنين، إثر إجتماع وفد من حزب حركة نداء تونس بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بمقر الاتحاد بالعاصمة، بأن هذا اللقاء "يندرج ضمن مساعي التشاور بين مختلف الأطراف الممضية على وثيقة إتفاق قرطاج" .كما جدد التأكيد على دعم حركة نداء تونس لحكومة يوسف الشاهد، مذكرا بموقف حزبه من التحوير الوزاري الأخير، الصادر في بيان مشترك مع حركة النهضة أمس الأحد.وكان حزبا حركة نداء تونس وحركة النهضة، أكدا في بيان مشترك أصدراه أمس الأحد، عقب اجتماعهما في مقر حركة النهضة بالعاصمة "حق رئيس الحكومة في إختيار فريقه الحكومي ضمن آليات التشاور والتنسيق مع الأطراف الموقعة على وثيقة إتفاق قرطاج"، وذلك على إثر التحوير الذي أجراه يوسف الشاهد أمس السبت على الحكومة.وأبرز الحزبان، الدور الهام للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تعزيز الوحدة الوطنية والإستقرار السياسي.كما دعيا في بيانهما الذي حمل توقيع كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحافظ قايد السبسي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، رئيس الحكومة، إلى الاجتماع بالأطراف الموقعة على وثيقة إتفاق قرطاج (المكوّنة لحكومة الوحدة الوطنية)، لتقييم أداء الحكومة وتدقيق أجندة العمل الحكومي وأولوياته في هذه المرحلة الدقيقة.يذكر أن نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، سيواصل مساء اليوم مشاوراته مع عدد من الأحزاب بالمقر المركزي للإتحاد، حول مستجدات الساحة السياسية، وخاصة التحوير الوزاري الاخير الذي أقره رئيس الحكومة السبت المنقضي.يشار الى ان الوفد عن حركة نداء تونس ضم إلى جانب سفيان طوبال كلا من المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي والنائبة بالبرلمان عن كتلة الحزب أنس الحطاب.أيمن