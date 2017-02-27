حزام الأمان يخفف من مخاطر الحوادث بنسبة 50 بالمائة (المرصد الوطني لسلامة المرور)

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 18:03:51

- اكد المرصد الوطني لسلامة المرور ان حزام الامان يخفف من مخاطر حوادث الطرقات بنسبة 50 بالمائة في المقاعد الامامية وتصل هذه النسبة الى 75 بالمائة في المقاعد الخلفية، مستندا في ذلك الى دراسات علمية.وجدّد المرصد، في بلاغ له الاثنين، دعوته مستعملي الطريق الى ضرورة ربط حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران وبالطرقات السيارة وذلك تنفيذا للأمر الحكومي الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.وينص الامر الحكومي الصادر بالرائد الرسمي ليوم 6 جانفي 2017، على اجبارية ربط حزام الامان بالنسبة للسواق والركاب في المقاعد الامامية بداية من شهر افريل في حين يلزم ركاب المقاعد الخلفية ربط الحزام بداية من جانفي 2018 وباتي اقرار اجبارية ربط حزام الامان للحد من العدد المتنامي لحوادث الطرقات الذي بلغ 7218 حادثا خلال السنة المنقضية اسفر عن 1446 قتيل و11034 جريح اي بمعدل 20 حادث يوميا و4 قتلى و30 جريحا في اليوم.وقال المرصد في ذات البلاغ "إننا نعول على تفهّم المواطنين وتطبيقهم للقانون بغاية حماية أنفسهم أولا من مخاطر الطرقات والتقليص من نزيف الخسائر البشرية والمادية التي تمثل واحدة من أهم معوقات مسيرة التنمية في أي بلد في العالم".