أكثر من 600 علامة تجارية مرسمة بالنسخة الاولى من تطاهرة جائزة تونس للعلامة التجارية

وقد انطلقت اول نسخة من "جائزة تونس للعلامة التجارية يوم 03 جانفي 2017 الذي يوافق يوم انطلاق الترسيم بالمسابقة و اضاف هذا البيان انه بغلق باب المشاركة بتاريخ 22 فيفري 2017 بلغ عدد العلامات المسجلة للمشاركة في هذه المسابقة الاولى بتونس 616 علامة ستخضع كلها الى عملية تقييم تمر بثلاث مراحل تتعلق المرحلة الاولى المصادقة على ملف الترشح ثم توجيه العلامة الى القطاع الذي تنشط فيه.
أما المرحلة الثانية فيه تتمثل في تقييم ملفات المشاركين المقبولة ويشرف على هذه المرحلة خبراء يتولون تحليل المعطيات ومؤشرات الاداء لكل علامة اعتمادا على معايير علمية محددة ومدروسة وفقا لكل مجال من مجالات النشاط وفي نهاية هذه المرحلة ينتقى لكل مجال عدد محدد من العلامات المقبولة للفوز بجائزة احسن علامة وهي الجائزة التي سيقع تسليمها في اطار حفل تنظيم مساء يوم 08 افريل 2017 وتكون المرحلة النهائية مخصصة للتقييم النهائي للعلامات المرشحة للفوز بالجائزة وهي مرحلة تشرف عليها هيئة متكونة من ممثلي الشركاء الرسميين لمسابقة "جائزة تونس للعلامة التجارية" وكذلك من اهم الخبراء في مجال الاتصال والتسويق والعلامات التجارية المعترف بهم لكفائتهم ونزاهتهم وحيادهم وتقوم هذه الهيئة باختيار العلامات الرابحة حسب كل مجال لتتسلم جائزة : "جائزة تونس للعلامة التجارية " م/مر/ل ش
Publié le:2017-02-27 21:02:17
Par:nahed_ammar (France ) Par Mobile
Sur: "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطاوين ''تطلب سحب ملف معركة ''اقري'' من هيئة الحقيقة والكرامة