أكثر من 600 علامة تجارية مرسمة بالنسخة الاولى من تطاهرة جائزة تونس للعلامة التجارية

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 21:02:17

- انطلاقا من النسيج الاقتصادي الثري والمتنوع الذي تحتل فيه العلامة التجارية مركزا جوهريا في حياة المستهلك التونسي بادرت اكثر من 600 علامة تجارية بالترسيم بالنسخة الاولى من تظاهرة "جائزة تونس للعلامة التجارية " التي تنظمها شركة كيم ايفنتس بروساس وكنسيلتنق بالشراكة مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ( م.و .م.م.ص ) و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهي اول مسابقة بتونس مخصصة للعلامات التجارية و على غرار العديد من البلدان مثل المغرب وألمانيا واندونيسيا تسعى تظاهرة "جائزة تونس للعلامة التجارية " ان تكون اول مسابقة بتونس تتولى مكافأة المجهودات المبذولة من طرف المؤسسات لتثمين علامتها التجارية وفق بيان تم نشره اليوم من قبل منظمي هذه التظاهرة.وقد انطلقت اول نسخة من "جائزة تونس للعلامة التجارية يوم 03 جانفي 2017 الذي يوافق يوم انطلاق الترسيم بالمسابقة و اضاف هذا البيان انه بغلق باب المشاركة بتاريخ 22 فيفري 2017 بلغ عدد العلامات المسجلة للمشاركة في هذه المسابقة الاولى بتونس 616 علامة ستخضع كلها الى عملية تقييم تمر بثلاث مراحل تتعلق المرحلة الاولى المصادقة على ملف الترشح ثم توجيه العلامة الى القطاع الذي تنشط فيه.أما المرحلة الثانية فيه تتمثل في تقييم ملفات المشاركين المقبولة ويشرف على هذه المرحلة خبراء يتولون تحليل المعطيات ومؤشرات الاداء لكل علامة اعتمادا على معايير علمية محددة ومدروسة وفقا لكل مجال من مجالات النشاط وفي نهاية هذه المرحلة ينتقى لكل مجال عدد محدد من العلامات المقبولة للفوز بجائزة احسن علامة وهي الجائزة التي سيقع تسليمها في اطار حفل تنظيم مساء يوم 08 افريل 2017 وتكون المرحلة النهائية مخصصة للتقييم النهائي للعلامات المرشحة للفوز بالجائزة وهي مرحلة تشرف عليها هيئة متكونة من ممثلي الشركاء الرسميين لمسابقة "جائزة تونس للعلامة التجارية" وكذلك من اهم الخبراء في مجال الاتصال والتسويق والعلامات التجارية المعترف بهم لكفائتهم ونزاهتهم وحيادهم وتقوم هذه الهيئة باختيار العلامات الرابحة حسب كل مجال لتتسلم جائزة : "جائزة تونس للعلامة التجارية " م/مر/ل ش