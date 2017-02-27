ملتقى وطني في سوسة للبحث في أسباب تدني نتائج باكالوريا 2016 ببعض المؤسسات التربوية

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 17:50:30

- مثل البحث في جوهر الصعوبات التي تحول دون تحقيق نتائج طيبة ببعض المؤسسات التربوية محور اهتمام الملتقى الوطني لمديري المؤسسات التربوية ذات النتائج المتدنية في باكالوريا جوان 2016 الذي انطلقت اشغاله اليوم الاثنين بسوسة ببادرة من وزارة التربية.وأوضح المدير العام للتقييم والجودة بوزارة التربية، رياض بن بوبكر، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، أن هذا الملتقى يجمع المشرفين على 52 مؤسسة تربوية من 14 ولاية، تم تصنيف نتائج تلاميذها الاخيرة في الترتيب الاخير بالنسبة لنتائج باكالوريا جوان 2016 .ويشكل الملتقى الذي يتواصل يومين، وفق هذا المسؤول، فرصة للبحث مع مديري المؤسسات التربوية المعنية في الصعوبات التي يواجهونها، وللاستماع إلى ملاحظات المستشارين العامين للتوجيه المدرسي والجامعي وللمتفقدين العامين للتربية الذين كلفهم وزير التربية بمرافقة هذه المؤسسات ومساعدتها على تخطي الصعوبات، وبناء خطة عمل لتحسين آداء تلاميذ هذه المؤسسات والارتقاء بنتائجهم خلال المرحلة القادمة.كما يعد الملتقى، الذي حضره كذلك بعض المشرفين على مؤسسات تربوية حقق تلاميذها نتائج متميزة، مناسبة لتبادل الخبرات معهم، والاطلاع على المبادرات وعناصر النجاح التي مكنت التلاميذ من تحقيق نتائج طيبة رغم الظروف الصعبة للبعض منها، وذلك بهدف الاستفادة من خطة العمل المعتمدة من قبل مدير المؤسسة لتحسين مستوى التلاميذ والارتقاء بنتائج الامتحانات الوطنية على المدى المتوسط والبعيد.وتتضمن أشغال الملتقى، وفق المدير العام للتقييم والجودة، تقديم حوصلة لاعمال المستشارين العامين والمتفقدين العامين الذين انطلقوا منذ نوفمبر الماضي في معاينة وتشخيص الصعوبات والعراقيل التي حالت دون تحقيق نتائج مرضية بالمؤسسات التربوية المعنية.كما تم التعريف، وتقديم تجربة اللجنة الجهوية لتحسين النتائج التربوية بولاية قفصة كنموذج ناجح لعمل شاركت في بلورته كافة الاطراف المعنية بالعملية التربوية بالجهة، والتي ضمت، إلى جانب سلطة الاشراف، ممثلين عن الاطراف الاجتماعية (اتحاد الشغل واتحاد الاعراف)، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.اج/عماد