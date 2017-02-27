سيدة الونيسي: هدفنا تطوير مشاريع الشباب الممولة من 13 الفا حاليا الى 30 الف مشروع قبل موفى 2017

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 17:35:25

- أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة، سيدة الونيسي، اليوم الاثنين، في تصريح لـ(وات) أن تطوير عدد المشاريع الممولة لفائدة الشباب من 13 ألفا حاليا إلى 30 ألف مشروع قبل موفى سنة 2017 سيكون أحد أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لدفع المبادرة الخاصة التي سيتم اطلاقها خلال الاسبوع الاول من شهر مارس القادم.وأعلنت الونيسي، على هامش افتتاح اعمال ملتقى فضاءات المبادرة الذي يتواصل على مدى يومين بالحمامات، أنه سيتم، في الفترة القريبة القادمة، تطوير عدد فضاءات المبادرة الخاصة من 17 فضاء حاليا الى 24 فضاء قبل موفى سنة 2017 ليتم تغطية كامل جهات الجمهورية، والعمل على أن تكون هذه الفضاءات التابعة لمكاتب التشغيل أولى الوجهات التي تساعد الشبان على بعث مشاريعهم وعلى خلق ديناميكية لبعث المشاريع والتشغيل في الجهات.وسيكون ملتقى فضاءات المبادرة مناسبة للتاكيد، وفق كاتبة الدولة، على أهمية أن تعي الاطارات العاملة في هذه الفضاءات باهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به والذي يتجاوز الجوانب التقنية بكثير، وأن تحرص، بالتالي، على تقديم خدمات تستجيب أكثر ما يمكن إلى تطلعات الشباب وانتظاراتهم من توجيه وارشاد وتاطير ومرافقة.كما أن الالتقاء باطارات فضاءات المبادرة وأعوانها هي مناسبة، بحسب الونيسي، لدفع التواصل بين الهياكل المركزية والهياكل الجهوية بما يمكن من تطوير عمل فضاءات المبادرة، والارتقاء بمستوى الخدمات المسداة لفائدة الشباب الراغبين في بعث مشاريع خاصة، من خلال تطوير مقاربات عمل الفضاءات لتنبني على مقاربة الاهداف التي يجب تحقيقها.وأفادت كاتبة الدولة، من جهة أخرى، أن هذه التظاهرة تتنزل في إطار الاعداد لاطلاق الاستراتيجية الوطنية لدفع المبادرة الخاصة والتي سيتم الاعلان عنها خلال الاسبوع الاول من شهر مارس وستشمل محاور هامة من بينها دفع ثقافة المبادرة الخاصة انطلاقا من المدرسة ومراكز التكوين المهني وجامعات التعليم العالي، وتطوير الاطار التشريعي، وتسهيل النفاذ إلى التمويل، وترويج منتجات المشاريع الخاصة.ويتضمن برنامج الملتقى ورشات عمل ستهتم بتفاعل فضاءات المبادرة مع محيطها والمرافقة المشخصة بعد التكوين وبعد الانجاز، وتوحيد التدخل الفني بفضاءات المبادرة.