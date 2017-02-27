دعم الاتحاد الاوروبي يبقى دون التطلعات والانتظارات (وزير الاستثمار)

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 17:12:00

- سجل دعم الاتحاد الاوروبي لتونس تطورا هاما خلال السنوات الفارطة بيد انه يبقى دون التطلعات والانتظارات، باعتبار التحديات التي تواجهها البلاد، وفق ما صرح به وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي.وذكر عبد الكافي خلال لقاء جمعه، الاثنين، بوفد برلماني اوروبي، يؤدي، حاليا، زيارة عمل الى تونس، بان البلاد عبرت بنجاح المرحلة السياسية غير انها تواجه اليوم صعوبات اقتصادية ومالية. وأردف قائلا: "تونس تمثل نموذجا فريدا في فضائها الاقليمي وتستحق مزيدا من الدعم والتشجيع".واستعرض في ذات الصدد، الاصلاحات التي يتوجب ارساؤها لدفع التنمية وتامين مناخ ملائم للتنمية المستدامة والمدمجة في البلاد.واكدت رئيسة الوفد البرلماني الاوروبي، ماريا غابريال، ان هذه الزيارة تندرج في اطار بحث الفرص الكفيلة بالارتقاء بالتعاون مع تونس الى مستويات ارفع والتعرف على اولويات البلاد ولا سيما في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.وتناول اعضاء الوفد البرلماني الاوروبي، مع الوزير عددا من المواضيع وخاصة فرص دفع السياحة والاستراتيجيات التي من شانها التقليص من الفوراق بين الجهات والبطالة والافاق المتاحة للشباب، وفق ما اوضحه بلاغ لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.الح