اقرار جملة من الاجراءات للحد من الاخلالات البيئية لمصنع السكر ببنزرت

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 18:07:25

- مثل موضوع الحد من الاخلالات البيئية لمصنع السكر ببنزرت محور جلسة عمل التأمت، صباح اليوم الاثنين، بمقر الولاية تحت اشراف السلط الجهوية وحضور لجنة فنية مكلفة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة الاخلالات، وثلة من ممثلي المصالح والهياكل الجهوية والمحلية الفنية والبلدية، الى جانب ممثلي ادارة المصنع، وعضوي مجلس نواب الشعب لمياء الدريدي وعلي بالاخوة.وشدد والي بنزرت، محمد قويدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، على هامش الجلسة، على حرص كل الهياكل الجهوية والمركزية لدفع الاستثمار بالجهة شريطة الالتزام باحترام الظوابط والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة في الشان البيئي، مشيرا الى جملة من القرارات التي تم اتخاذها بشأن المصنع وتتمثل في امهال ادارته لمدة اسبوعين من الآن ليتم تركيز محطة معالجة وتصفية المياه، وتحجير القاء الفضلات السائلة في عرض البحر كليا، مع تكليف مصالح ديوان الموانئ ووكالة حماية البيئة والمحيط بفرض رقابة صارمة على الامر، وتكليف ادارة ميناء بنزرت بغلق كل القنوات التي قد تتسرب منها المياه الملوثة نحو البحر .وأضاف أنه تمت دعوة ادارة المصنع للتقليص من عدد توقفات المصنع وضمان دورية وديمومة تشغيل اجهزته بشكل يقلص من التلوث الهوائي الصادر منه في كل عملية اعادة تشغيل مع مد الجهة والهياكل الرسمية في ظرف 3 اشهر بالاجراءات العملية الكفيلة بالحد من التلوث الهوائي للمصنع على ضوء دراسة منجزة من مكتب الدراسات الذي كلفته ادارة المصنع باعدادها وتكون مصادقة من قبل مصالح وكالة حماية المحيط وتسريع وتيرة انجاز تجهيزات جديدة لتدعيم محركات المصنع بطريقة تقلص من الضجيج الصادر منه .وتمت أيضا، وفق ذات المصدر، دعوة ادارة المصنع الى الالتزام النهائي بعدم القاء الفضلات الصلبة خارج المصنع، وتكليف الهياكل الامنية والسلط المحلية بفرض الرقابة واتخاذ الاجراءات القانونية والردعية في كل حمولة قد توجد ولا تكون معتمدة بشكل قانوني مع شركة مختصة لالقائها في المصب الجهوي المراقب دون سواه.وذكر انه وبخصوص تداعيات عملية جهر الميناء الخاص بالمصنع بالفضاء الترابي الموجود في معتمدية جرزونة، تم الاتفاق على تعهد ادارة المصنع برفع تلك الاكوام الترابية وتحويلها نحو المصب الجهوي المراقب ، الى جانب الاتفاق على تنظيم جلسة شهرية في الغرض للوقوف على مدى التزام المصنع وكل الهياكل بتعهداتها ، مبينا انه في اطار دولة القانون والمؤسسات سيتم اتخاذ الاجراءات الردعية في كل المخالفات او التعهدات التي لم تنفذ وقد تكون، وفق تعبيره، اجراءات " موجعة".يذكر ان الحضور من كافة الهياكل المركزية والجهوية والمحلية وايضا ادارة المصنع أجمعوا على تعدد الاخلالات المتعلقة بالمصنع من الناحية البيئية سواء على مستوى الهواء او البحر او البر، مشددين على ضرورة ايقاف النزيف في هذا الشأن.مر/يسر