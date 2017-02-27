Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ih Walla Ih  
Economie

الخطوط التونسية تقتني معدات نقل بضائع

Lundi 27 Février 2017
بــاب نــات - أعلنت الخطوط التونسية، الاثنين، اعتزامها تجديد تجهيزاتها من العربات والمجرورات في اطار سياستها التجارية الجديدة الهادفة الى تطوير نشاط "نقل البضائع" وبهدف الاستجابة بشكل افضل الى انتظارات حرفائها في مجال جودة الخدمات المسداة والسلامة والامن.
وأوضحت الناقلة الوطنية، أنه تم، بعد، تسلم 3 جررات و20 مجرورة خاصة بالامتعة سيليها اسقتبال، 20 عربة ناقلة وعربتان رافعتان مع موفى افريل القادم.
ويتضمن برنامج الاستثمار التكميلي للشركة لسنة 2017، تسلم "4 جرارات و4 رافعات اضافية فضلا عن جهاز لكشف الوزن والحجم".

يشار الى ان شركة الخطوط التونسية كانت اقتنت منذ شهر مارس 2016، آلة سكانير كبيرة بتكنولوجيا جديدة للكشف عن البضائع باشعة "اكس" ستوجه للعربات الناقلة للبضائع المشحونة جوا.
وستتيح هذه التجهيزات الجديدة، الحاصلة على شهادة مطابقة من طرف المصلحة الفنية للطيران المدني والادارة العامة للطيران المدني الفرنسي، دعم الامن والسلامة لكل البضائع والامتعة التي يقع شحنها نحو كل الوجهات التي تسير الخطوط التونسية رحلات نحوها وكذلك لفائدة كل الشركات الاجنبية التي تؤمن لها الخطوط التونسية خدمات قبل اقلاعها.
وستكمن، ايضا، من ان تكون الناقلة الوطنية مطابقة للمواصفات الوطنية والدولية والاوروبية مع ضمان نظام افضل للتفقد والمراقبة.
حر/الح



Publié le:2017-02-27 17:02:42

cadre-1258e7898e0d685adf6b58d762e21ca4-2017-02-27 17:02:42
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139023



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13554,4

  • (23/02)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,41508 DT        1$ =2,30154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/02)   273,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139023 1403|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires