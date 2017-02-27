الخطوط التونسية تقتني معدات نقل بضائع

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 17:02:42

- أعلنت الخطوط التونسية، الاثنين، اعتزامها تجديد تجهيزاتها من العربات والمجرورات في اطار سياستها التجارية الجديدة الهادفة الى تطوير نشاط "نقل البضائع" وبهدف الاستجابة بشكل افضل الى انتظارات حرفائها في مجال جودة الخدمات المسداة والسلامة والامن.وأوضحت الناقلة الوطنية، أنه تم، بعد، تسلم 3 جررات و20 مجرورة خاصة بالامتعة سيليها اسقتبال، 20 عربة ناقلة وعربتان رافعتان مع موفى افريل القادم.ويتضمن برنامج الاستثمار التكميلي للشركة لسنة 2017، تسلم "4 جرارات و4 رافعات اضافية فضلا عن جهاز لكشف الوزن والحجم".يشار الى ان شركة الخطوط التونسية كانت اقتنت منذ شهر مارس 2016، آلة سكانير كبيرة بتكنولوجيا جديدة للكشف عن البضائع باشعة "اكس" ستوجه للعربات الناقلة للبضائع المشحونة جوا.وستتيح هذه التجهيزات الجديدة، الحاصلة على شهادة مطابقة من طرف المصلحة الفنية للطيران المدني والادارة العامة للطيران المدني الفرنسي، دعم الامن والسلامة لكل البضائع والامتعة التي يقع شحنها نحو كل الوجهات التي تسير الخطوط التونسية رحلات نحوها وكذلك لفائدة كل الشركات الاجنبية التي تؤمن لها الخطوط التونسية خدمات قبل اقلاعها.وستكمن، ايضا، من ان تكون الناقلة الوطنية مطابقة للمواصفات الوطنية والدولية والاوروبية مع ضمان نظام افضل للتفقد والمراقبة.حر/الح