تعيين سامي بن جنات، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 14:59:46

- سامي بن جنات، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد- سامي بن مبروك رئيسا مديرا عاما لشركة البنيان- فوزي بن خليفة رئيسا مديرا عاما لشبكة تونس للتجارة