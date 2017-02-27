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Economie

تعيين سامي بن جنات، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

Lundi 27 Février 2017
بــاب نــات - افادت وزارة المالية في بلاغ، الاثنين، انه تقرر تعيين السادة:

- سامي بن جنات، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
- سامي بن مبروك رئيسا مديرا عاما لشركة البنيان
- فوزي بن خليفة رئيسا مديرا عاما لشبكة تونس للتجارة



Publié le:2017-02-27 14:59:46

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