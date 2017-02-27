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تعيين سامي بن جنات، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
Lundi 27 Février 2017
بــاب نــات
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افادت وزارة المالية في بلاغ، الاثنين، انه تقرر تعيين السادة:
- سامي بن جنات، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
- سامي بن مبروك رئيسا مديرا عاما لشركة البنيان
- فوزي بن خليفة رئيسا مديرا عاما لشبكة تونس للتجارة
Publié le:2017-02-27 14:59:46
cadre-8ad1756cfe9f1471d86167ddbf4e78b4-2017-02-27 14:59:46
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