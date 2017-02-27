وأضافت، أن الاتفاق جاء خلال لقاء انتظم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بين الطرف الحكومي الممثل في الناطق الرسمي باسم الحكومة و مستشار رئيس الحكومة للإعلام ، وبين الأطراف المهنية الممثلة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة العامة لمؤسسات الإعلام ، خصص للنظر في المنشور عدد 4 والمصاعب التي تواجه وسائل الإعلام للنفاذ الى المعلومة.
وقال نقيب الصحفيين ناجي البغوري، وفق ما ورد في البيان، "توصلنا الى اسقاط المنشور عدد 4 الذي عانى منه الزملاء الصحفيين في كل جهات البلاد للوصول الى المعلومة وأيضا مراجعة الأمر عدد4030 الذي يتناقض وقانون النفاذ الى المعلومة والدستور التونسي".
وتابع " منذ اليوم لم يعد هناك منشور عدد4 وستواصل المنظمات المهنية العمل من أجل التصدي لأي إجراءات من شأنها الحد من حرية الصحافة".
تجدر الإشارة الى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد قادت جملة من التحركات منذ صدور المنشور عدد4 بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية من أجل إسقاط المنشور.
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Publié le:2017-02-27 13:58:17
Par:MedTunisie (Tunisia ) Par Mobile
Sur: الاتفاق على تعليق العمل بالمنشور عدد 4