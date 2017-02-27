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Politique

الاتفاق على تعليق العمل بالمنشور عدد 4

Lundi 27 Février 2017
بــاب نــات - أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أنه الاتفاق مع الطرف الحكومي ، على تعليق العمل بالمنشور عدد4 فورا ، والبدء بتنقيح الأمر عدد4030 الصادر في 2014 وخاصة في جزئه المتعلق بعلاقة الموظف العمومي مع وسائل الإعلام، مشيرة الى أنه سيتم يوم 03 مارس 2017 تنقيح الأمر المذكور وإلغاء المنشور عدد4 نهائيا.

وأضافت، أن الاتفاق جاء خلال لقاء انتظم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بين الطرف الحكومي الممثل في الناطق الرسمي باسم الحكومة و مستشار رئيس الحكومة للإعلام ، وبين الأطراف المهنية الممثلة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة العامة لمؤسسات الإعلام ، خصص للنظر في المنشور عدد 4 والمصاعب التي تواجه وسائل الإعلام للنفاذ الى المعلومة.

وقال نقيب الصحفيين ناجي البغوري، وفق ما ورد في البيان، "توصلنا الى اسقاط المنشور عدد 4 الذي عانى منه الزملاء الصحفيين في كل جهات البلاد للوصول الى المعلومة وأيضا مراجعة الأمر عدد4030 الذي يتناقض وقانون النفاذ الى المعلومة والدستور التونسي".
وتابع " منذ اليوم لم يعد هناك منشور عدد4 وستواصل المنظمات المهنية العمل من أجل التصدي لأي إجراءات من شأنها الحد من حرية الصحافة".
تجدر الإشارة الى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد قادت جملة من التحركات منذ صدور المنشور عدد4 بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية من أجل إسقاط المنشور.
مف



Publié le:2017-02-27 13:58:17

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2 de 2 commentaires pour l'article 139016

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 27 Février 2017 à 14h 52m | Par           
تعليق المنشور و تفعيله في صمت

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Lundi 27 Février 2017 à 14h 19m |           
حرية الصحافة = نعمْ
...
صحافة اﻹشاعات والكذب = لا
...




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