إحباط 117 عملية تهريب لبضائع بقيمة 4 مليون و267 ألف خلال الاسبوع الفارط

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 13:56:18

- تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 فيفري الجاري من إحباط 117 عملية تهريب قدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المحجوزة فيها بـ 4 مليون و267 ألف و969 دينار.واشار بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الداخلية انه تم خلال هذه الفترة إيقاف اربعة عناصر تكفيريّة مفتش عنها من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وإيقاف 18 شخصا آخرين مشتبه فيهم بالإنتماء إلى تنظيم إرهابي الى جانب القاء القبض على 1208 شخص مفتش عنهم.واضاف البلاغ انه تم ايضا حجز 79 سيّارة وشاحنة مفتش عنها وحجز 14 بندقيّة صيد و262 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونيّة و إحباط ثلاث عمليّات إجتياز الحدود البرّية خلسة وإلقاء القبض على 21 مجتازا الى جانب حجز كلغ واحد و600 غرام من مخدّر القنب الهندي "زطلة".سهم