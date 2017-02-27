النائب حبيب خذر : لا يحق للوزراء الجدد مباشرة مهامهم إلا بعد نيل ثقة البرلمان

ورجح المقرر العام السابق للدستور في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أن يصل الملف المتعلق بالتعيينات الجديدة بالحكومة إلى مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، على أن ينعقد مكتب المجلس في غضون يومين لتحديد موعد للجلسة العامة التي ستخصص للمصادقة على منح الثقة للأعضاء الجدد، متوقعا أن يكون هذا الموعد نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل.
وأرجع المقرر
العام للدستور الجدل القائم حول التعيينات الأخيرة وصلاحيات رئيس الحكومة، إلى " اللبس والخلط عند البعض حول مقتضيات الفصل 92 من الدستور الذي يمنح رئيس الحكومة صلاحيات إحداث وتعديل و حذف وزارات وكتابات دولة وإعفاء أشخاص على رأس هذه المؤسسات أو تعيين مستشارين دون الرجوع في ذلك إلى أي جهة كانت بما فيها مجلس نواب الشعب وهي حالات لا تشمل تعيين اعضاء الحكومة .
عهد
Publié le:2017-02-27 12:43:50
Par:Taktak Kamel (Tunisia )
Sur: عبيد البريكي هو الثمن المسبّق لناجي جلّول