بنك الإسكان يفتتح فرعا ذكيا بالضاحية الشمالية لتونس

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 15:06:44

- افتتح بنك الإسكان، الإثنين، أوّل فرع بنكي "ذكي" جديد يعتمد على نظام "متجر الكتروني" مجهز بأحدث المعدات التقنية طبقا للتكنولوجيات العصرية وذلك بالتزامن مع توقيع البنك على خط تمويل من قبل البنك الإفريقي للتنمية.وأشار المدير العام للبنك أحمد رجيبة إلى أن "تحدّي بنك الإسكان يتمثل في تقديم مقاربة جديدة في المعاملات البنكية" مضيفا أنه من خلال هذا الفرع الجديد بمنطقة البحيرة 2 "يعزز البنك تواجده في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة وسيمكن الحرفاء من الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المعاملات البنكية".ويضع بنك الإسكان أجهزة تحكم متعددة الوظائف ومتوفرة كامل اليوم وكامل أيّام الأسبوع تؤمن، بالإضافة إلى خدمات الموزع الآلي العادي، معاملات الصرف والدفع الآلي نقدا عوضا عن البطاقة البنكية وتحويل الأموال إلى حساب تابع لبنك الإسكان وغيرها من العمليات المالية.كما تمكن من إشعار الحريف بمختلف العمليات البنكية عن طريق الإرساليات القصيرة علما أن الحد الأقصى لتحويل الأموال يصل إلى 5 آلاف دينار.كما وفر البنك لوحات رقمية تمكن الحرفاء من الإطلاع على الخدمات والمنتجات الجديدة أو القيام بعمليات محاكاة التمويل أو تعمير استمارة للعلاقات التجارية أو دفع الشيكات أو طلب قرض وغيرها من الخدمات.وأشار البنك إلى تواجد هذا الفرع الجديد بموقع استراتيجي (البحيرة 2) من شأنه أن يوفر إمكانيات كبيرة للتنمية الإقتصادية علاوة على تقريب الخدمات خاصة بالنسبة للمناطق الداخلية مع تخصيص فضاء خاص يسهل المعاملات واللقاءات المهنية.مر/ح.