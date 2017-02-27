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Politique

الاتحاد الوطني الحر: التحوير الحكومي ''مفروض ومملى على الشاهد''

Lundi 27 Février 2017
بــاب نــات - قالت المكلفة بالاعلام عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر يسرى ميلي، ان التحوير الحكومي الجزئي الاخير" يندرج ضمن سلسلة من الاخطاء الحكومية ويعد رسالة خطيرة وسلبية وغير محسوبة العواقب الى الاتحاد العام التونسي للشغل"، واعتبرت في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا التحوير يرمي الى "زعزعة الاستقرار بالبلاد وهو مفروض ومملى على رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومن غير المستبعد ان يفضي الى سقوط الحكومة برمتها" حسب رايها .

واضافت ان هذا التحوير يضرب عرض الحائط بوثيقة قرطاج التي اعتبرها حزبها "وثيقة للتحيل السياسي على الشعب التونسي"، مذكرة بانسحاب الاتحاد الوطني الحر من هذه الوثيقة ازاء تواصل اخطاء الحكومة الحالية في علاقتها بمختلف الفاعلين السياسيين السياسيين وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل.

ومن جهة اخرى وصفت ميلي الوضع الاجتماعي اليوم في تونس ب"المحتقن"وهو ما يفسرحسب رايها قيام الاحتجاجات في عدد من الجهات المحرومة مطالبة بالتنمية والتشغيل ازاء ارتفاع نسب البطالة والفقر وتواصل الاحساس بالتهميش لافتة الى تفاقم الاوضاع في ظل وجود ما اسمته ب"لوبيات حزبية وعائلية تحكم تونس" .

وفي ما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية اشارت عضو المكتب السياسي للحزب الى ان تلميحات رئيس الحكومة بشان التفويت في عدد من المؤسسات العمومية تعد خطيرة لما يمكن ان ينجر عن ذلك من تداعيات سلبية وفق تقديرها .
ويعقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر وفق ذات المصدر مساء الاربعاء اجتماعا استثنائيا للنظر في ما الت اليه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد الى جانب تقديم موقفه الرسمي بشان التحوير الحكومي الجزئي الذي اقره رئيس الحكومة السبت الماضي سارة



Publié le:2017-02-27 12:22:59

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1 de 1 commentaires pour l'article 139008

Mandhouj  (France)  |Lundi 27 Février 2017 à 12h 38m |           
On s'attendait à un mouvement dans le gouvernement vers fin mars début avril ... Mais les choses se sont gâtées, plus rapidement que prévu.. Rien d’étonnant; sauf que un remaniement est censé apporter une dynamique. Aujourd’hui la 1ère grande mesure prise ou presque, c'est la vente des actions de l'état dans les banques publiques ! La menace de l'FMI de ne pas verser une part du crédit accordé, a vite fait réagir les deux patron de
l’exécutif.. Je pense que BCE a donné son feu vert "ou ses ordres" sans trop réfléchir.

La situation politique au sein des signataires de la feuille de Carthage est très difficile , tout le monde le sait, la situation sociale et économique tient à un fil; mais il n y a pas d'alternative chez l'opposition, divisions plus qu'autre chose ! et dans la nouvelle opposition "Mohsen Mazroub, et Slim Erryahi" (je ne rien à dire !).

Pour moi les bonnes décisions se prennent dans la sérénité, et la concertation.

Et puis juste à rappeler que le milliard de dinar qui on absorbé les trois banques publiques pour leur recapitalisation, nous aimons bien savoir à quoi ça servi, si l’état va vendre ses actions ou une grande partie ? Et puis « le mur de sable» entre la Tunisie et la Lybie a coûté au moins 300 millions d’euros, voire plus, est ce que c’était vraiment un bon choix et une bonne décision ? À qui ont profité ces deux mesures ?



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