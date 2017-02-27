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عيون الاطفال تفتح الوان الربيع بغار الملح

Lundi 27 Février 2017
بــاب نــات - احتضنت مدينة غار الملح، أمس الاحد، تظاهرة ثقافية تربوية، نظمتها مصالح المندوبية الجهوية للثقافة وتمثيلياتها المحلية من هياكل دور الثقافة بالجهة، تحت عنوان " ألوان الربيع في عيون أطفالنا".

تطوعت خلال هذه التظاهرة، مخيلة وأنامل "الشقاوة الجميلة" من الأطفال لصناعة منتوجات ابداعية وتأثيث أنشطة ثقافية، هندستها "عيونهم" التي استقدمت أزهى الالوان الربيعية وأجملها من خلال رسوم جدارية رائعة بفضاء ابتدائية الانطلاقة وورشات الخزف التي تجمع حولها الكثير من الأطفال للمشاركة في تشكيل لوحات خزفية مع منحوتات أنيقة من الفخار.

كما سجلت هذه التظاهرة تنظيم جولة موجهة لمتحف المناطق الرطبة والتي كانت خير مناسبة للاطفال لسبر أغوار المعاني الأساسية للبيئة السليمة ولمميزات المنطقة الحضارية الشاملة والطبيعية الخلابة ،الى جانب زيارة بقية خصوصيات غار الملح على غرار الابراج العثمانية والميناء القديم.
هذا الميناء، يتطلب، وفق الزائرين، تدخلا عاجلا من طرف المكلفين بالمجال البيئي لحمايته من الدمار الذي ما فتئ يتعرض له منذ مدة، خاصة وأنه بات ميناء معلق الهوية، فلا هو ميناء للصيد البحري ولا هو ميناء للتنشيط السياحي.
مر/أمد










Publié le:2017-02-27 15:35:04

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