Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  
Régions

شباب الغرفة الفتية العالمية الغرفوي في بنبلة يدعو إلى إدراج موقع أوزيتا ضمن المسلك السياحي

Lundi 27 Février 2017
بــاب نــات - مثلت مسألة تهيئة الموقع الأثري الروماني أوزيتا بمعتمدية بنبلة (ولاية المنستير)، وادراجه ضمن المسلك السياحي الوطني واقرار تدريس تاريخ أوزيتا في المدارس، أبرز التوصيات التي انبثقت عن مائدة مستديرة نظمتها الغرفة الفتية العالمية ببنبلة نهاية الأسبوع المنصرم بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير والمعهد الوطني للتراث وبلدية بنبلة وجمعية صيانة مدينة بنبلة وجمعية المرشدين السياحيين بالوسط والساحل.

وشدد المشاركون في هذه المائدة المستديرة، على ضرورة تسييج هذا الموقع الأثري وتوحيد زي حراس المواقع الأثرية ليسهل التعرّف عليهم من قبل المواطنين وتركيز علامات دالة على خريطة هذا الموقع الأثري وتعبيد الطريق المؤدية إليه وإنارتها فضلا عن تسمية محافظ على موقع أوزيتا وإتمام عملية الحفر لاكتشاف باقي الآثار المغمورة بهذا الفضاء وتوفير معطيات تاريخية حول أوزيتا يمكن الاستفادة منها عند تقديم المعلومة للتونسيين والسياح.
كما اقترح الحاضرون، انجاز بنك معلومات حول المواقع والمعالم الآثرية التونسية وتنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية وسياحية لاحياء موقع أوزيتا وملتقيات عالمية للتعريف بأهميته وللبحث عن تمويلات تمكن من القيام بحفريات على مستوى هذا الموقع إضافة إلى التدخل العاجل لشفط المياه الراكدة فيه باعتبار أن مياه الأمطار التي تهاطلت نهاية سنة 2016 ، جرفت أجزاء من فسيفساء كانت ظاهرة للعيان.
ويعد موقع أوزيتا، حسب ما بيّن الدكتور حسين فنطر، موقعا آثريا "قد يعود الى الفترة اللوبية أي البربرية غير أنّه لا يمكن الجزم بذلك دون القيام بحفريات" مشيرا إلى أن الآثار الموجودة حاليا من بناءات ولوحات فسيفسائية، أقيمت في القرن الثاني بعد الميلاد.
وأضاف أنّ بعثة هولندية قامت بحفرية جزئية في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، جمعت خلالها الكثير من القطع الفخارية والبعض من قطع النقود ونقيشة، مؤكدا على ضرورة القيام بدراسات عميقة وتكوين فريق من المختصين خاصة من الذين يعملون في المعهد الوطني للتراث والجامعيين لمواصلة الحفريات.
وذكرت مديرة تظاهرة أوزيتا في الغرفة الفتية العالمية ببنبلة، أنه سيتم العمل على متابعة ملف أوزيتا مشيرة إلى تنظيم تظاهرة ثانية بالاشتراك مع جمعية صيانة مدينة بنبلة تقام في هذا الموقع لمزيد التعرّف عليه عن قرب والتحسيس بأهميته وبضرورة تهيئته.
تم/أمد



Publié le:2017-02-27 15:26:37

cadre-a44f1358fee4a5e26c82485156196648-2017-02-27 15:26:37
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139005



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13554,4

  • (23/02)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,41508 DT        1$ =2,30154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/02)   273,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139005 784|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires