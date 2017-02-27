Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - talateen ya habibi  
Politique

الطبوبي يصرح إثر لقائه بالشاهد بأن ''صوت الحكمة والعقل هو الذي يتغلب في الأخير، وتونس لاتحتمل أية توترات''

Lundi 27 Février 2017
video
بــاب نــات - قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في تصريح إثر لقائه صباح الاثنين بالقصبة، برئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن "صوت الحكمة والعقل هو الذي يتغلب في الأخير، وأن تونس لاتحتمل أية توترات".
وأكد الطبوبي انه لابد من تغليب روح المسؤولية العالية من قبل جميع الأطراف، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

يشار إلى ان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أفاد في تصريح لوسائل الاعلام، عقب الاجتماع الطارئ عشية أمس الأحد للمكتب التنفيذي للاتحاد لتدارس التحوير الوزاري الأخير، ان الامين العام للاتحاد بصدد عقد عدة مشاورات مع جميع الاطراف السياسية والاحزاب والمنظمات الوطنية من أجل توحيد الموقف بخصوص "رفض التحوير الوزاري"، وسيعلن الاثنين في لقاء مع رئيس الحكومة عن موقف الاتحاد وتحفظاته في هذا الشأن.
وذكر الطاهري انه لم يقع التشاور مع الاتحاد ولا حتى ابلاغه بهذا التحوير الوزاري، الذي وصفه ب"التصرف الانفرادي"، معتبرا انه اعلانا من الحكومة عن التنصل من وثيقة قرطاج، ومحاولة منها لانهائها والاجهاز عليها".





Publié le:2017-02-27 12:02:33

cadre-7fc10715e15e12a6de961e35b88344e8-2017-02-27 12:02:33
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 139004

Karimyousef  (France)  |Lundi 27 Février 2017 à 12h 32m |           
Si le premier ministre s'etait mis à consulter tout le monde, il faudrait attendre deux ou trois semaines pour nommer un successeur a bricki dans le meilleur des cas.
Il a raison Mr Chahed d'assumer sa responsabilité et de decider de lui meme ce remaniement.avant tout il est le premier ministre .
la situation est tellement delicate qu'il est important de laisser ce gouvernement travailler dans la sérénité.

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Lundi 27 Février 2017 à 12h 19m |           
صوت الحكمة يقتضي ان يذهب الاشخاص و تبقى المؤسسات ...و بقاء جلول قد يعصف بمستقبل المؤسسة التربوية و بمستقبل ابنائنا ...تونس ولادة و فيها من هم اكثر كفاءة من جلول لكن ليس فيها الكثير من حرامية النداء ...



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13554,4

  • (23/02)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,41508 DT        1$ =2,30154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/02)   273,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139004 9513|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires