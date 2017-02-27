الطبوبي يصرح إثر لقائه بالشاهد بأن ''صوت الحكمة والعقل هو الذي يتغلب في الأخير، وتونس لاتحتمل أية توترات''

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 12:02:33

- قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في تصريح إثر لقائه صباح الاثنين بالقصبة، برئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن "صوت الحكمة والعقل هو الذي يتغلب في الأخير، وأن تونس لاتحتمل أية توترات".وأكد الطبوبي انه لابد من تغليب روح المسؤولية العالية من قبل جميع الأطراف، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.يشار إلى ان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أفاد في تصريح لوسائل الاعلام، عقب الاجتماع الطارئ عشية أمس الأحد للمكتب التنفيذي للاتحاد لتدارس التحوير الوزاري الأخير، ان الامين العام للاتحاد بصدد عقد عدة مشاورات مع جميع الاطراف السياسية والاحزاب والمنظمات الوطنية من أجل توحيد الموقف بخصوص "رفض التحوير الوزاري"، وسيعلن الاثنين في لقاء مع رئيس الحكومة عن موقف الاتحاد وتحفظاته في هذا الشأن.وذكر الطاهري انه لم يقع التشاور مع الاتحاد ولا حتى ابلاغه بهذا التحوير الوزاري، الذي وصفه ب"التصرف الانفرادي"، معتبرا انه اعلانا من الحكومة عن التنصل من وثيقة قرطاج، ومحاولة منها لانهائها والاجهاز عليها".