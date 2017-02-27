غدا الثلاثاء اول يوم من شهر جمادى الثانية 1438 هجري

Lundi 27 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 11:51:18

- جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية ان يوم الاثنين 27 فيفري 2017 هو تمام الثلاثين من شهر جمادى الاول 1438 هجري وعليه فان أول يوم من شهر جمادى الثانية 1438 هـ يوافق يوم غد الثلاثاء 28 فيفري 2017