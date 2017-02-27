Publié le:2017-02-27 11:51:18
غدا الثلاثاء اول يوم من شهر جمادى الثانية 1438 هجري
Lundi 27 Février 2017
بــاب نــات - جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية ان يوم الاثنين 27 فيفري 2017 هو تمام الثلاثين من شهر جمادى الاول 1438 هجري وعليه فان أول يوم من شهر جمادى الثانية 1438 هـ يوافق يوم غد الثلاثاء 28 فيفري 2017
Publié le:2017-02-27 11:51:18
Publié le:2017-02-27 11:51:18
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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