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النقابة الوطنية للمكلفين بالاعلام والاتصال العمومي تدعو الحكومة الى تغليب مصلحة تونس ابعاد الموظف العمومي عن دائرة الحسابات السياسية

Lundi 27 Février 2017
بــاب نــات - اكدت النقابة الوطنية للمكلفين بالاعلام والاتصال العمومين، اصطفافها إلى جانب منظوريها العاملين في مختلف المؤسسات الرسميّة والعموميّة، المركزيّة منها والجهوية باعتبارها هيكلا مهنيّا ونقابيّا ذا صلة بالقطاع العمومي .

ودعت، النقابة، في بيان ، نشر بصفحتها الرسمية على موقع "الفايسبوك" الحكومة إلى تغليب مصلحة تونس، وابعاد الموظّف العمومي والوظيفة العموميّة عن دائرة الحسابات السياسيّة التي من شأنها أن تضرّ بالموظّف وتزيد في تدهور الأوضاع صلب القطاع العمومي.
واضافت، انها تساند المواقف الرسميّة التي تدافع عن الموظّف العمومي في تونس، والمعلنة من قبل الهياكل الوطنيّة النقابيّة والمهنيّة الكبرى في البلاد، وفي مقدمتها الإتّحاد العام التّونسي للشغل، مؤكدة دفاعها عن أيّة تجاوزات من شأنها أن تمسّ من حقّ أومن كرامة المكلف بالإعلام العمومي حسب ما جاء في نص البيان.
امل




Publié le:2017-02-27 16:05:44

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