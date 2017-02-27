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الحزب الحر الدستوري يدعو الحكومة إلى ''ضرورة المحافظة على السلم الإجتماعية ومصارحة الشعب''

Lundi 27 Février 2017
بــاب نــات - دعا الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري إلى "ضرورة المحافظة على السلم الإجتماعية ونبذ منطق المقايضة وتصفية الحسابات الضيقة ومصارحة الشعب التونسي بالحقائق وتغليب المصلحة العليا للبلاد" .

وعبر الحزب في بلاغ أصدره في أعقاب إجتماعه أمس الأحد بالحمامات عن رفضه التعديلات المقترحة على القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات داعيا إلى الاكتفاء بتنقيح الفصل 12 منه باطلاق يد القاضي في تطبيق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية قصد تمكين المتهمين من ظروف التخفيف واستبدال العقوبات السجنية بخطايا مالية أو اسعافهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني حسب الحالة المعروضة عليه.
وإعتبر في هذا الإطار أن ذلك من شأنه تحقيق المعادلة بين تجنيب الشباب مخاطر السجن وتداعياته على مستقبلهم وتوازنهم النفسي والمحافظة على سلامة المجتمع من تفشي ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات.
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Publié le:2017-02-27 11:03:31

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2 de 2 commentaires pour l'article 138999

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Lundi 27 Février 2017 à 11h 27m |           
Bari ourgdi fi tibnik ..... Les Tunisiens ne veulent plus des femmes qui poussent des youyous et qui se brisent les cordes vocales avec " Allahou 2ahad bin ali ma kifou 7ad " ; les Tunisiens veulent des femmes dignes, audacieuses et PROPRES .

Mostapha Sg  (Tunisia)  |Lundi 27 Février 2017 à 11h 09m |           
قوم يا بورقيبة وشوف الحزب متاعك اشكون متراسه



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