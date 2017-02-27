الحزب الحر الدستوري يدعو الحكومة إلى ''ضرورة المحافظة على السلم الإجتماعية ومصارحة الشعب''

وعبر الحزب في بلاغ أصدره في أعقاب إجتماعه أمس الأحد بالحمامات عن رفضه التعديلات المقترحة على القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات داعيا إلى الاكتفاء بتنقيح الفصل 12 منه باطلاق يد القاضي في تطبيق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية قصد تمكين المتهمين من ظروف التخفيف واستبدال العقوبات السجنية بخطايا مالية أو اسعافهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني حسب الحالة المعروضة عليه.
وإعتبر في هذا الإطار أن ذلك من شأنه تحقيق المعادلة بين تجنيب الشباب مخاطر السجن وتداعياته على مستقبلهم وتوازنهم النفسي والمحافظة على سلامة المجتمع من تفشي ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات.
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Publié le:2017-02-27 11:03:31
Par:Abid_Tounsi (United States )
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