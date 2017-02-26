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Politique

الشاهد: أقلت الوزير البريكي لأنه حاد عن النواميس

Dimanche 26 Février 2017
بــاب نــات - قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إنه تمت إقالة وزير الوظيفة العمومية، عبيد البريكي، لأنه حاد عن النواميس المعمول بها في الحكومة، معتبرا أن الإقالة لا تتضمن أية إهانة لشخص الوزير وأن عمل الدولة يتجاوز الأشخاص.

وأضاف الشاهد، في حوار تلفزي بثته قناة الحوار التونسي مساء اليوم الأحد، قوله "إذا أردنا إعادة هيبة الدولة فمن الضروري الحفاظ على صورة جيدة للتواصل الحكومي"، وأفاد في هذا الخصوص بأنه تحدث مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وقال له إنه لا يوجد رسائل مشفرة ضد المنظمة الشغيلة.

وبخصوص تعيين خليل الغرياني بدل البريكي أوضح رئيس الحكومة أن الغرياني شخصية كفءة وأن منظمة الأعراف كانت ولا تزال طرفا في الحوار الوطني.

وفيما يتعلق بامكانية إجراء تحويرات وزارية قادمة أفاد الشاهد بأنه الى حد الآن سيحافظ على نفس التركيبة الحالية، دون أن ينفي حدوث ذلك مستقبلا إذا ما تبين أن عضوا من أعضاء الحكومة لم يعد قادرا على آداء مهامه.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى القانون عدد 52 بالقول إن هذا القانون دمر آلاف الشباب، بين السجون والمحاكم، معتبرا أن "واقعية التعامل مع الواقع تفرض علينا تنقيحه".

م ع


Publié le:2017-02-26 21:52:00

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