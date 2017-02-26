العثور على بقايا أسلحة مستعملة بالحمامات

Dimanche 26 Février 2017



بــاب نــات - تمكنت الوحدات الأمنية، بعد ظهر اليوم الأحد، من العثور على بقايا أسلحة مستعملة بمدينة الحمامات.

وتتمثل بقايا الأسلحة، بحسب ما أفاد به مراسل (وات) بالجهة مصدر أمني، في عدد من الخراطيش و3 قذائف هاون منها واحدة غير مستعملة.

م ت







Publié le:2017-02-26 20:19:05

