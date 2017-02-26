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Politique

قياديين من النهضة والنداء يتشاورون بشأن التحوير الوزاري الأخير

Dimanche 26 Février 2017
بــاب نــات - يلتقي حاليا وفدا من حركة نداء تونس يتقدمه حافظ قايد السبسي بمقر حركة النهضة مع قياديين بالحركة للتشاور بخصوص التحوير الوزاري الجزئي الأخير.
وفي حوار مساء اليوم الأحد، على قناة الوطنية الأولى أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، إن هذا اللقاء سيكون فرصة لتقييم أداء الحكومة ولبلورة مواقف مشتركة حول التحوير الوزاري.
وأفاد بأن سيتم بلورة مواقف مشتركة بين الحزبين حول أداء الحكومة وحول التعيينات التي تم إجراؤها في فترة حكومة يوسف الشاهد.

وكانت حركة النهضة أكدت في بلاغ لها اليوم الاحد أن قيام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإدخال تحوير وزاري على حكومته تم دون الرجوع إلى الأطراف الموقّعة على اتفاق قرطاج.

وكان القيادي في نداء تونس سفيان طوبال أكد في تصريح اعلامي أنه تم إعلام الحركة بالتحوير قبل خمس دقائق من الاعلان الرسمي عنه مشيرا أنه لم تتم استشارة هياكل الحزب.
وقال إن هذا التحوير قد يؤثر على التوازنات الاجتماعية، وأن القرار في هذه المرحلة يجب أن يكون سياسيا وليس فنيا.





Publié le:2017-02-26 19:38:56

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1 de 1 commentaires pour l'article 138985

Nader Malaykos  (Netherlands)  |Dimanche 26 Février 2017 à 20h 14m |           
قياديين من النهضة والنداء يتشاورون ...


قياديون من النهضة والنداء يتشاورون..

ماهذا المستوى اللغوي المزعج ؟؟؟؟؟؟؟؟



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