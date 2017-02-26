روني الطرابلسي: زيارة الغريبة هذا العام ستكون سنة العودة القوية

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-26 19:34:21

- قال، رجل الأعمال، وأحد المشرفين على زيارة الغريبة اليهودية بجزيرة جربة، روني الطرابلسي إن زيارة هذا العام، التي تنتظم من 12 إلى 14 ماي المقبل، ستكون "سنة العودة القوية".وأضاف الطرابلسي، في تصريح لمراسلة "وات" بمدنين، أن عدة مؤشرات تدل على أن زيارة هذه السنة ستكون متميزة، أهمها استعادة الثقة في تونس وتحسن صورتها في الخارج في إشارة إلى عودة تونس كوجهة سياحية سواء من السوق الألمانية أو البلجيكية، بعد رفع تحذير السفر نحو البلاد، وقريبا السوق الانقليزية مع استعادة الأوروبيين ثقتهم في تونس.وأشار إلى الطلبات العديدة من فرنسا وبلجيكيا وروسيا موضحا أنه من المنتظر أن يتضاعف عدد زوار هذا العام مقارنة بالسنة الماضية التي ذكر أنها سجلت توافد نحو 600 زائر من خارج تونس إلى جانب ألف وخمس مائة زائر من داخلها.وأشاد الطرابلسي بدور الإعلام الفرنسي في الترويج لتونس والنهوض بصورتها من خلال عدة حصص إعلامية حول جربة وتاريخ تواجد اليهود في تونس.وأعلن، بوصفه مسؤول عن شركة روايال فورست ترافل، عن فتح خط جوي يربط مطار طبرقة بباريس في موفى شهر جوان المقبل فيما ستنطلق الرحلات غير المنظمة نحو جربة بداية من 2 أفريل وفق تصريحه.