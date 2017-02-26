وزيرة المالية: من المتوقع ان يصرف صندوق النقد الدولي لتونس قسطين من القرض المتفق عليه موفى مارس 2017

وقالت وزيرة المالية في تصريح ل(وات) "إن وفدا من صندوق النقد سيزور تونس نهاية شهر مارس لمناقشة سير الإصلاحات مشيرة الى احتمال صرف القسطين الثاني والثالث (حوالي 700 مليون دولار)" وبينت ان الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية على ثلاثة مستويات تتمثل في مواصلة برنامج اعادة هيكلة البنوك العمومية والتقليص في كتلة الاجور في الوظيفة العمومية واصلاح المنظومة الجبائية.
واوضحت ان لدى الحكومة خطة للتشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي بما يمكن من التقليص في كتلة الاجور التي تصل حاليا الى اكثر من 14 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
واشارت الى خطة الوزارة في مجال تعصير المنظومة الجبائية بما يدعم الموارد الذاتية للدولة مبرزة ان الهدف المنشود يتمثل في التحكم في عجز الميزانية ليصل الى 2 بالمائة سنة 2020
Publié le:2017-02-26 19:21:12
Par:moezz ( ) Par Mobile
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