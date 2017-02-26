تراجع المشاريع المنجزة ب8ر47% والاستثمارات المصرح بها ب4ر78% خلال جانفي 2017

Dimanche 26 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-26 15:11:28

- تراجع عدد المشاريع المنجزة خلال شهر جانفي 2017 بنسبة 8ر47 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2016، حسب نشرية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد حول الظرف الاقتصادي.وتقلصت الاستثمارات المصرح بها، خلال نفس الفترة، بنسبة 4ر78 بالمائة واحداثات الشغل بنسبة 5ر55 بالمائة حيث بلغ عدد المشاريع المصرح بها حوالي 298 مشروعا بقيمة 9ر203 مليون دينار مقابل 223 مليون دينار فى جانفي 2016 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6ر8 بالمائة.وارتفع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 4ر2 بالمائة لتبلغ 298 مشروعا مقابل 291 في جانفي 2016 وستمكن هذه المشاريع من احداث 4071 موطن شغل مقابل 3812 موطن شغل خلال جانفي 2016 اي بزيادة بنسبة 8ر6 بالمائة.وفي ما يتعلق بالاستثمارات المصرح بها فى قطاع الصناعات الكيميائية، فقد سجلت نموا بنسبة 7ر31 بالمائة باستثمارات ناهزت 3ر30 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار فى جانفي 2016 وحققت الاستثمارات المصرح بها فى قطاع الصناعات المختلفة ارتفاعا بنسبة 8ر29 بالمائة (8ر21 مليون دينار) مقابل 8ر16 مليون دينار خلال شهر جانفي 2016.وتطورت الاستثمارات المصرح بها فى قطاع الجلود والاحذية بنسبة 180 بالمائة لتبلغ 4ر1 مليون دينار فى جانفي 2017 مقابل 5ر0 مليون دينار جانفي 2016 وسجلت الاستثمارات المصرح بها فى بقية القطاعات تراجعا خلال شهر جانفي 2017 اذ تقلصت الاستثمارات المصرح بها ب9ر23 بالمائة لتمر من 3ر68 مليون دينار الى 52 مليون دينار.وتقلصت الاستثمارات المصرح بها فى الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4ر7 بالمائة لتبلغ 8ر67 مليون دينار مقابل 2ر73 مليون دينار خلال جانفي 2016 وتراجعت الاستثمارات فى قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 8ر27 بالمائة (8ر22 مليون دينار مقابل 6ر31 مليون دينار فى جانفي 2016).وانخفضت الاستثمارات المصرح بها فى قطاع صناعة النسيج والملابس بنسبة 8ر18 بالمائة (8ر7 مليون دينار مقابل 6ر9 مليون دينار فى جانفي 2016).