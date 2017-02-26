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حزب تونس الحرة يطالب بمقاضاة لسعد اليعقوبي

Dimanche 26 Février 2017
بــاب نــات - طالب رئيس حزب تونس الحرة نجيب بلغيث، الأحد، "بمقاضاة الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي" "وتحمليه المسؤولية القانونية نتيجة ما اقترفه في حق التلاميذ الذين أصبحوا رهائن لتحقيق مآرب لا دخل لهم فيه".
وعبر بلغيث، إثر وقفة احتجاجية نظمها الحزب امام المسرح البلدي بتونس، عن رفضهم الشديد لأي تحرك مستقبلي يعطل سير الدروس معربا عن مساندتهم لوزير التربية ناجي جلول وتمسكهم به "لما اظهره من جدية وحسن آداء".

وقدم الحزب، خلال الوقفة الإحتجاجية، عريضة سيتم توقيعها من طرف الأولياء ليتم توجيها لاحقا الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الشعب والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل.
وتمثل هذه العريضة، التي تضمنت الى حد الان قرابة 100 توقيع، ردة فعل يعبر من خلالها الاولياء عن استيائهم الشديد من ممارسات لسعد اليعقوبي "الذي تجاوز كل الاعراف والأصول".

وأشار رئيس الحزب أن اليعقوبي وصل به الحد الى "التلاعب بمستقبل التلاميذ بتحريضه المتواصل وتنظيمه لعديد الإضرابات التي عطلت سير الدروس وانعكست سلبا عليهم".
وبين بلغيث انه سيقع استغلال هذه العريضة كأحد المستندات الهامة في القضية التي سترفع ضد لسعد اليقعوبي لدى المحكمة الإدارية.



Publié le:2017-02-26 15:06:22

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1 de 1 commentaires pour l'article 138973

Incuore  (Tunisia)  |Dimanche 26 Février 2017 à 15h 14m | Par           
الميليشيات البغيضة للتجمع عادت للعمل الحرية عندهم ليست إلا السيطرة على تونس



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