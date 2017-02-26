إحداث فرع جهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقيروان

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-26 15:06:52

- أعلن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حامد عبيد، خلال ندوة وطنية "حول إرساء الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد"، عن قرار الهيئة إحداث فرع جهوي لمكافحة الفساد بالقيروان.وأشار وزير النقل أنيس غديرة، خلال هذه الندوة التي نظمتها الشركة الجهويّة للنقل، أمس السبت، إلى إحداث خلية الحوكمة صلب الوزارة الى جانب تطبيق الخطة المتعلقة بمدوّنة السلوك وأخلاقيات العون العمومي علاوة على الإنخراط في عمليات شراكة مع عديد الهياكل ومكونات المجتمع المدني والإتفاقية الحاصلة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.وأوضح غديرة أن انخراط الوزارة في هذا التمشّي من شأنه أن يعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة والنجاعة ويساهم في تحقيق المصلحة العامة للبلاد والإستجابة لتطلّعات المواطنين وتأمين حقوقهم في المساءلة والنفاذ إلى المعلومة.وتحدث الوزير عن برامج الوزارة وأنشطتها المتواصلة بنسق حثيث في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد طبقا للفصل الخامس عشر من الدستور.وذكّر بما ستقوم به الوزارة قريبا من مبادرات في مجال المتابعة وطرق التقييم وتكوين المكوّنين ومعالجة ملفات التبليغ والنفاذ الى المعلومة في إطار المساهمة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحوكمة.وتم خلال هذه الندوة عرض شريط مرئي حول مفهوم وقواعد الحوكمة الرشيدة والإستماع الى عدد من المداخلات التي تناولت بالشرح والتحليل مسألة الحوكمة الرشيدة وعلاقتها بمكافحة الفساد بمختلف أشكاله وسبل القطع مع الممارسات السابقة التي أنهكت اقتصاد البلاد.ع/ه/ فن